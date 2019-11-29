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"Газпром нефть" начала добычу на Западно-Таркосалинском месторождении в ЯНАО

Компания использует мобильные комплексы по освоению скважин

МОСКВА. 29 ноября. /ТАСС/. "Газпромнефть-Заполярье" - дочерняя компания "Газпром нефти" - приступила к добыче жидких углеводородов на Западно-Таркосалинском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Промышленный приток первой скважины составит 380 тонн в сутки с возможностью увеличения до 600 тонн, говорится в сообщении компании.

"Мы продолжаем развитие добычного кластера в Ямало-Ненецком автономном округе <…> В 2020 году на его долю будет приходиться около 50% всего объема добычи углеводородов. Результаты работы на Западно-Таркосалинском месторождении <…> также будут консолидированы в нашу общую добычу", - сказал замглавы по разведке и добыче "Газпром нефти" Вадим Яковлев.

Из-за отсутствия инфраструктуры на Западно-Таркосалинском месторождении компания использует мобильные комплексы по освоению скважин. С их помощью осуществляются прием скважинной жидкости и подготовка нефти к транспортировке, отмечается в сообщении.

Работы на месторождении "Газпромнефть-Заполярье" ведет с 2018 года. В ходе дальнейшей разработки будут введены в эксплуатацию еще восемь скважин.

Начальные запасы месторождения составляют 40,6 млн тонн нефти, 444,5 млрд куб. м газа и 7,1 млн тонн конденсата.

Основным акционером "Газпром нефти" является "Газпром", который контролирует 95,68% нефтяной компании. Остальной пакет обыкновенных акций распределен между миноритарными акционерами - физическими и юридическими лицами.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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