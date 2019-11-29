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"Газпром" планирует начать выплату дивидендов в размере 50% от прибыли по МСФО в 2022 году

Ожидается, что новую политику совет директоров компании утвердит в конце декабря

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. "Газпром" в рамках новой дивидендной политики, которую правление обсудит на заседании 5 декабря, может довести выплаты акционерам до 50% от скорректированной чистой прибыли компании по МСФО в 2022 году, говорится в презентации холдинга по итогам III квартала 2019 года.

После правления новую дивидендную политику утвердит совет директоров в конце декабря, добавил в ходе телеконференции с инвесторами замглавы департамента холдинга Алексей Фиников.

Он также пояснил, что в 2022 году выплаты дивидендов в размере 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО будут осуществлены за 2021 год.

В презентации отмечается, что выплаты по новой дивидендной политике будут осуществляться уже с 2020 года, при этом выплаты не будут привязаны к размеру дивидендов на акцию за прошлые годы.

Дивиденды "Газпрома" за 2018 г. составили 16,61 руб. на акцию, что более чем в два раза выше, чем по итогам 2017 года.

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