Оператор "Северного потока-2" работает над разными сроками запуска проекта

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Компания Nord Stream 2 AG работает над разными вариантами сроков ввода "Северного потока - 2" в эксплуатацию, влияют погодные факторы. Об этом в ходе телеконференции с инвесторами сообщил начальник управления департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Алексей Мирошниченко.

"Сейчас уже фактически зима, и очень многое зависит от погоды. Поэтому компания Nord Sream 2 совместно со специалистами из "Газпрома" работает над различными вариантами сроков ввода", - сказал он.

Проект получил последнее разрешение на строительство в конце октября, от Дании. На сегодняшний день "Северный поток - 2" построен более чем на 80%. Председатель правления холдинга Алексей Миллер оценивал сроки прокладки трубопровода на датском участке в пять недель. Протяженность участка составляет 147 км.