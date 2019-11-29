{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Материальную базу Новгородэнерго планируют укрепить за счет федерального бюджета

Губернатор области Андрей Никитин обратился с соответствующей просьбой к вице-премьеру РФ Виталию Мутко

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Новгородской области рассчитывают укрепить материально-техническую базу Новгородэнерго с помощью средств федерального бюджета. С соответствующей просьбой губернатор Андрей Никитин обратился к вице-премьеру РФ Виталию Мутко после ливневого паводка, затронувшего область. Об этом рассказали в пресс-службе правительства области в пятницу.

"Губернатор обратился к заместителю председателя правительства РФ с тремя просьбами. Первая касалась укрепления материально-технической базы Новгородэнерго. От энергетиков, по словам Андрея Никитина, требуется большая оперативность. Правительство РФ готово оказать финансовую поддержку Новгородской области в вопросах ликвидации последствий паводка", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что 19 ноября Никитин обратился к вице-премьеру РФ Виталию Мутко и попросил содействия федерального центра в расчистке русел рек и работе по предупреждению ЧС после масштабных подтоплений территории региона. В Новгородской области 2-4 ноября выпала месячная норма осадков, которая привела к подтоплениям 84 населенных пунктов в 15 районах. 6 ноября на территории региона ввели режим ЧС.

Как пояснил губернатор Новгородской области во время выездного заседания правительства региона в Старорусском районе в пятницу, так же на встрече обсудили понесенный регионом от ЧС ущерб.

"Говоря вкратце - это ливневые канализации, что касается Старой Руссы. Это вопросы не экстренного, а серьезного ремонта образовательных учреждений, которые пострадали в результате ЧС. Если мы хотим в следующем году получить средства на ликвидацию последствий ЧС, ПСД [проектно-сметную документацию] должны иметь в январе. Только при наличии мы можем обратиться в правительство, и в разумные сроки правительство нас поддержит - в марте - начале апреля получить деньги и пройти торги", - сказал Никитин.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияНикитин, Андрей СергеевичНовгородская область
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Молдавии
Новый генпрокурор Молдавии пообещал прекратить проверки предпринимателей
Не будет "масок-шоу", незаконных задержаний и арестов, заверил Александр Стояногло
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС