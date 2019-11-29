Материальную базу Новгородэнерго планируют укрепить за счет федерального бюджета

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Новгородской области рассчитывают укрепить материально-техническую базу Новгородэнерго с помощью средств федерального бюджета. С соответствующей просьбой губернатор Андрей Никитин обратился к вице-премьеру РФ Виталию Мутко после ливневого паводка, затронувшего область. Об этом рассказали в пресс-службе правительства области в пятницу.

"Губернатор обратился к заместителю председателя правительства РФ с тремя просьбами. Первая касалась укрепления материально-технической базы Новгородэнерго. От энергетиков, по словам Андрея Никитина, требуется большая оперативность. Правительство РФ готово оказать финансовую поддержку Новгородской области в вопросах ликвидации последствий паводка", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что 19 ноября Никитин обратился к вице-премьеру РФ Виталию Мутко и попросил содействия федерального центра в расчистке русел рек и работе по предупреждению ЧС после масштабных подтоплений территории региона. В Новгородской области 2-4 ноября выпала месячная норма осадков, которая привела к подтоплениям 84 населенных пунктов в 15 районах. 6 ноября на территории региона ввели режим ЧС.

Как пояснил губернатор Новгородской области во время выездного заседания правительства региона в Старорусском районе в пятницу, так же на встрече обсудили понесенный регионом от ЧС ущерб.

"Говоря вкратце - это ливневые канализации, что касается Старой Руссы. Это вопросы не экстренного, а серьезного ремонта образовательных учреждений, которые пострадали в результате ЧС. Если мы хотим в следующем году получить средства на ликвидацию последствий ЧС, ПСД [проектно-сметную документацию] должны иметь в январе. Только при наличии мы можем обратиться в правительство, и в разумные сроки правительство нас поддержит - в марте - начале апреля получить деньги и пройти торги", - сказал Никитин.