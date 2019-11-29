МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. "Газпром" в 2020 году планирует повышение зарплат на 3%. Об этом сообщил в ходе телеконференции с инвесторами замглавы департамента холдинга Алексей Фиников.

"Увеличение фонда оплаты труда на следующий год мы планируем в соответствие с индексом дефлятора 3%", - сказал он.

В августе председатель правления холдинга Алексей Миллер сообщал, что "Газпром" с 1 октября повысит тарифные ставки рабочих в дочерних обществах, организациях и филиалах "Газпрома" на 15%.

Чистая прибыль "Газпрома", относящаяся к акционерам, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась за январь - сентябрь 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее на 3,05% и достигла 1,05 трлн рублей.