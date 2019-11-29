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В ЮАР толпы покупателей "штурмуют" магазины в "Черную пятницу"

Опросы показывают, что первый день распродаж в 2019 году побьет рекорд по торговле в стране

ПРЕТОРИЯ, 29 ноября. /ТАСС/. С наступлением "Черной пятницы" - первого дня массовых распродаж - покупатели штурмуют магазины по всей ЮАР. Длинные очереди образовались еще накануне перед престижными салонами, которые торгуют электроникой, дизайнерской и спортивной одеждой, отмечает радиостанция SABC.

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"Мы приняли особые меры для организации очереди перед нашим магазином, чтобы люди поддерживали порядок, и чтобы не пострадала наша марка", - заявил представитель торговой сети "Прамат". По его словам, за сегодняшний день эта сеть снизила цены на свои товары в общей сложности на 100 млн рандов (порядка $6,25 млн), наибольшие скидки сделаны на телевизоры.

Первая "Черная пятница" состоялась в ЮАР в 2012 году, но проводилась только в секторе интернет-торговли. Сейчас она стала самым популярным торговым днем, который ждут и к которому готовятся миллионы потребителей и практически все торговые точки. В минувшем году за 24 часа "Черной пятницы" в ЮАР покупатели потратили 2,9 млрд рандов (более $180 млн) или почти в два раза больше, нежели чем в обычный торговый день.

Опросы показывают, что в 2019 году этот уровень, вероятно, будет превзойден. Более 80% потребителей заявили, что они придут в магазины в "Черную пятницу" с тем, чтобы купить товары, на которые распространяются скидки. Особенность торгового розничного рынка ЮАР заключается в том, что 54% покупок совершается на нем наличными. При этом местные потребители предпочитают приходить в "Черную пятницу" в магазины, нежели совершать покупки онлайн.

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