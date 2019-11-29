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Дания разрешила продолжить строительство "Северного потока - 2" в своих водах

Компания Nord Stream 2 может продолжить реализацию проекта

СТОКГОЛЬМ, 29 ноября. /ТАСС/. Компания Nord Stream 2 может продолжить строительство газопровода "Северный поток - 2" к юго-востоку от острова Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании в соответствии с решением Датского энергетического агентства (ДЭА) от 30 октября этого года. Об этом сообщил ТАСС в пятницу глава пресс-службы ДЭА Туре Фалбе-Хансен.

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"В среду Датское энергетическое агентство утвердило условия, связанные со строительством трубопровода, поэтому я могу подтвердить, что компания Nord Stream 2 может продолжить реализацию проекта", - отметил он.

Ранее в Датском Апелляционном совете по вопросам энергетики сообщили, что в ведомство в установленные для подачи таких документов сроки поступила апелляция на разрешение ДЭА. При этом там подчеркнули, что жалоба не приостанавливает решение агентства. Срок подачи апелляций истек 27 ноября в 17:00 мск.

ДЭА 30 октября предоставило компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку газопровода "Северный поток - 2" по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Сама компания заявила, что подготовительные работы и прокладку газопровода начнет в Дании в ближайшие недели. На сегодняшний день "Северный поток - 2" построен более чем на 80%.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

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