В Чечне почти 40 фермеров получили гранты на развития своего дела

ГРОЗНЫЙ, 29 ноября. /ТАСС/. Гранты на развитие мясного и молочного скотоводства, а также козоводства получили 39 фермеров Чечни в рамках регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Чеченской Республике". Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.

"В 2019 году впервые осуществлена реализация новой меры государственной поддержки малых форм хозяйствования на селе - "Агростартап". Завершены конкурсные мероприятия по отбору получателей грантов, где победителями признаны 39 участников. Максимальный грант по этой программе - 4 млн рублей. Его дают тем, кто часть средств направляет на создание кооператива", - сказали в пресс-службе.

Выделенные средства фермерам необходимо освоить в течение 18 месяцев. В целом, на оказание поддержки развития фермерских хозяйств в рамках "Агростартапа" выделено более 101 млн рублей.

"Победители конкурса планируют создать 70 дополнительных рабочих мест, а также вовлечь в малое и среднее предпринимательство в области сельского хозяйства 183 человека. Потратить средства гранта можно на приобретение земельного участка и животных. Купить трактор, отремонтировать ферму или, например, построить дорогу к ней", - добавили в пресс-службе.

В течение пяти лет всех участников будут бесплатно консультировать юристы и бухгалтеры. Начинающие фермеры, в свою очередь, должны отчитываться в соответствии с условиями программы о том, как расходуют полученные средства и как развивается их хозяйство.