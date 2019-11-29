Новые переговоры России и Украины по газу могут состояться на следующей неделе

МАЛАБО /Экваториальная Гвинея/, 29 ноября. /ТАСС/. Следующие двусторонние переговоры России и Украины по вопросу транзита газа в ЕС могут состояться уже на следующей неделе. Об этом журналистам сказал министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах саммита ФСЭГ.

"Да, я думаю такая возможность есть. Нам доложат о результатах", - сказал он, отвечая на вопрос, состоится ли на следующей неделе очередной раунд двусторонних переговоров России и Украины.

Новак добавил, что специалисты России и Украины должны в течение нескольких дней доработать ряд конкретных вопросов.

Он также назвал конструктивными прошедшие 28 ноября в Вене переговоры с Украиной по газу, специалисты продолжают дорабатывать вопросы технического характера.

"Встреча прошла конструктивно, но там есть вопросы, которые требуют дополнительных обсуждений и рассмотрений технического характера, специалисты остались дорабатывать", - сказал он, при этом не раскрыв суть технических моментов.