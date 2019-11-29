Реконструкция стадиона "Спартак" в Нальчике может войти в план мероприятий к 100-летию КБР

НАЛЬЧИК, 29 ноября. /ТАСС/. Реконструкция стадиона "Спартак" - главного спортивного объекта в городе Нальчике Кабардино-Балкарии - может быть включена в план мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия республики. Об этом во время рабочей поездки в регион и посещения объекта сообщил возглавляющий оргкомитет по подготовке к празднованию вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Надо запланировать заседание, посмотреть, и, может быть, как дополнительное мероприятие включить. Надо посмотреть - по модернизации инженерной инфраструктуры, по ряду других вопросов, чтобы к 2022 году можно [было] сделать", - сказал он.

По словам вице-премьера, финансирование мероприятий по реконструкции может быть осуществлено через госпрограмму развития округа. В свою очередь, председатель правительства региона Алий Мусуков отметил, что стоимость работ, по предварительным данным, составит более 400 млн рублей.

Стадион "Спартак" является для города и всей республики приоритетным объектом для проведения спортивно-массовых и учебно-тренировочных занятий. В рамках празднования в 2022 году столетия образования Кабардино-Балкарской Республики объект обозначен основной площадкой для проведения праздничных мероприятий.