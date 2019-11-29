Украина подтвердила договоренность с Россией о квотах на рыболовство в Азовском море

КИЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Украина согласовала с Россией квоты на вылов рыбы в Азовском море в 2020 году. Об этом сообщил в пятницу глава Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Ярослав Белов украинскому телеканалу "UA: Крым", созданному украинскими властями для вещания на российский Крымский полуостров.

По словам Белова, проект протокола был согласован на заседании российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которое состоялось 13 ноября.

"Сейчас Государственное агентство рыбного хозяйства Украины ожидает получения вышеупомянутого документа через официальные каналы", - сказал глава Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.

Заместитель руководителя российского Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов заявил 19 ноября, что Россия и Украина пришли к консенсусу на переговорах, связанных с подписанием протокола о квотах на вылов рыбы в Азовском море на 2020 год.

Протокол по использованию природных ресурсов в Азовском море подписывается между Россией и Украиной ежегодно поочередно на территории каждой из сторон. В 2019 году он должен быть подписан на территории России. Однако Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщило, что Киев планирует подписать протокол на 2020 год дистанционно, поэтому заседание российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства прошло в режиме онлайн.

Азовское море - это внутреннее море двух государств - России и Украины, а рыболовство регулируется двусторонней российско-украинской комиссией.