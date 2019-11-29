{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

"Газпром" и Украина договорились продолжить переговоры по газу на следующей неделе

Контракт на поставку и транзит газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается 31 декабря 2019 года
Штаб-квартира компании "Газпром" EPA/SERGEI ILNITSKY
Описание
Штаб-квартира компании "Газпром"
© EPA/SERGEI ILNITSKY

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российско-украинские переговоры по газу продолжились на экспертном уровне в Вене в пятницу в соответствии с достигнутыми накануне договоренностями с участием представителей "Газпрома" и оператора газотранспортной системы Украины. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

"Стороны обсудили технические вопросы, связанные с условиями транзита российского газа в Европу с 2020 года <...> Достигнута договоренность продолжить совместную работу на следующей неделе", - отмечается в сообщении.

Накануне в Вене состоялись переговоры с участием министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, руководителей "Нафтогаза Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины". Отмечалось, что стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере, урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины.

Контракт на поставку и транзит газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается 31 декабря 2019 года. Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают вести консультации по транзиту российского газа в ЕС через украинскую территорию в период с 2020 года, хотя диалог осложняют судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Москва предлагает "пакетное решение", которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам. В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 год.

Однако Украина считает неприемлемым отказ от судебных разбирательств и подписание краткосрочного контракта. При этом ранее в ноябре исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что Украина будет закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища (ПХГ), если он будет поступать на территорию страны без соответствующего контракта, начиная с 1 января 2020 года.

Теги
УкраинаРоссия
Реклама на ТАСС
ДОМ.РФ прогнозирует продолжение тренда на снижение ипотечных ставок в 2020 году
По итогам первого квартала ставки достигнут минимальных значений за всю историю наблюдений, сообщают в ДОМ.РФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС