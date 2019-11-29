"Газпром" и Украина договорились продолжить переговоры по газу на следующей неделе

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российско-украинские переговоры по газу продолжились на экспертном уровне в Вене в пятницу в соответствии с достигнутыми накануне договоренностями с участием представителей "Газпрома" и оператора газотранспортной системы Украины. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

"Стороны обсудили технические вопросы, связанные с условиями транзита российского газа в Европу с 2020 года <...> Достигнута договоренность продолжить совместную работу на следующей неделе", - отмечается в сообщении.

Накануне в Вене состоялись переговоры с участием министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, руководителей "Нафтогаза Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины". Отмечалось, что стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере, урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины.

Контракт на поставку и транзит газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается 31 декабря 2019 года. Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают вести консультации по транзиту российского газа в ЕС через украинскую территорию в период с 2020 года, хотя диалог осложняют судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Москва предлагает "пакетное решение", которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам. В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 год.

Однако Украина считает неприемлемым отказ от судебных разбирательств и подписание краткосрочного контракта. При этом ранее в ноябре исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что Украина будет закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища (ПХГ), если он будет поступать на территорию страны без соответствующего контракта, начиная с 1 января 2020 года.