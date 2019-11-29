При строительстве сербского участка "Турецкого потока" разминировали 20 млн кв. м

БЕЛГРАД, 29 ноября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Масштабные работы по разминированию территории Сербии, которая в 1999 году подверглась бомбардировкам НАТО, были проведены при строительстве сербской части газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщил ТАСС в пятницу посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

"Перед строительством газопровода были проведены работы по разминированию всего створа газопровода. Площадь разминирования составила более 20 млн кв. м", - сказал посол.

Во время операции НАТО самым сильным бомбовым ударам, в том числе ковровым бомбардировкам, подвергались объекты инфраструктуры и промышленности. В этой связи индустриальные зоны в Центральной Сербии, по которым проходит трасса интерконнектора от границы с Болгарией до границы с Венгрией, пришлось очистить от неразорвавшихся бомб. Речь идет, в частности, об индустриальных зонах вблизи городов Смедерево, Чуприя, Панчево, Велика-Плана, Лапово.

Согласно исследованиям военных экспертов, за 78 дней агрессии НАТО по территории Сербии было выпущено 3 тыс. крылатых ракет, сброшено около 80 тыс. тонн бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном. В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тыс. человек, две трети из которых - гражданские жители. Материальный ущерб составил до 100 млрд долларов. Бомбардировки нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов привели к заражению водной системы страны токсичными веществами.