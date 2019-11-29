Минэкономразвития представит концепцию развития искусственного интеллекта

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития России представит концепцию развития искусственного интеллекта на рабочей группе автономной некоммерческой организации (АНО) "Цифровая экономика", после одобрения которой проект будет опубликован для общественного обсуждения. Об этом в пятницу заявил замминистра экономического развития Савва Шипов.

"Нами подготовлен проект концепции развития искусственного интеллекта <…> Эта концепция должна пройти одобрение на рабочей группе АНО "Цифровая экономика" и после этого будет вынесена уже на широкое общественное обсуждение", - сказал он в ходе Общественного совета по развитию цифровой экономики.

По словам Шипова, концепция состоит из двух частей. "Первая - общеотраслевая часть. Она решает такие традиционные вопросы: как использовать искусственный интеллект для того, чтобы не нанести вред человеку, какие изменения требуются в системе технического регулирования, в экспорте, в режиме оборота информации (мы понимаем, что данные для искусственного интеллекта - это то, без чего он не сможет жить и работать)", - отметил замминистра.

Вторая часть - отраслевая, в рамках которой заложено "целевое состояние регулирования для ключевых сфер применения ИИ, таких как медицина, образование, транспорт, промышленность и госуправление".

Законопроекты в сфере цифровой экономики

Шипов отметил, что из 40 законопроектов, которые внесены в план развития цифровой экономики до 2022 года, три уже принято, 10 находится в Госдуме, еще три будут внесены в ближайшее время и 12 законопроектов только разработаны.

Он отметил, что "критически важным является создание цифровой среды доверия", так как "от уровня доверия в обществе очень сильно зависит экономический рост".

По словам Шипова, законопроект о создании сквозной идентификации граждан, в том числе через биометрические данные, внесен в Госдуму и "вокруг него развернулись нешуточные баталии, связанные с обеспечением безопасности". "Тем не менее мы надеемся, [что] он будет принят в первом чтении в ближайшее время и создаст основу для цифровой среды доверия", - добавил он.

Кроме того, законопроект об электронных архивах, который предполагает отказ от бумажных документов и создание инфраструктуры доверия к электронным документам, был внесен в Госдуму. Однако "к нему возникло много вопросов у ГПУ президента, тем не менее он нами переработан, и в ближайшее время новая редакция будет представлена на обсуждение", подчеркнул Шипов.