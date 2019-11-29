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Суд снял арест с одного из главных активов Порошенко

Речь идет о заводе "Кузница на Рыбальском"

КИЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева снял арест с имущества завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы бывшего президента Украины Петра Порошенко. Соответствующий документ опубликован в Едином реестре судебных решений Украины.

"Апелляционную жалобу <...> в интересах ЗАО "Завод Кузница на Рыбальском" удовлетворить", - сказано в решении суда. Таким образом, коллегия судей согласилась с авторами апелляции, посчитавшими решение предыдущей инстанции незаконным и необоснованным.

В результате рассмотрения апелляции арест снимается с комплекса производственных зданий площадью 115,8 тысячи квадратных метров, пожарного депо, 7 общежитий, нежилого помещения площадью 3,6 тысячи квадратных метров и других видов недвижимого имущества.

Арест на имущество завода был наложен в сентябре решением Печерского районного суда Киева. Арест активов произошел по уголовному делу, которое было открыто на основании заявления экс-замглавы администрации президента Викторя Януковича, юриста Андрея Портнова "о легализации и отмывании преступных доходов и неуплате налогов". В этом деле фигурирует фамилия Порошенко. По неофициальной информации, экс-глава государства фиктивно продал завод украинскому бизнесмену Сергею Тигипко. Дело о продаже завода возбуждено по подозрению в уклонении от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов, полученных преступным путем.

Глава ГБР Роман Труба ранее сообщал, что всего Госбюро открыло 13 дел, в которых фигурирует Порошенко. Они находятся на разных стадиях расследования.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр Алексеевич
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