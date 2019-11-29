На Украине назвали условие для прямых поставок газа из России

КИЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Украина может рассмотреть вариант прямых поставок газа из России, если цена газ будет привязана к европейскому индикатору. Об этом в пятницу заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Четыре года мы получаем цену на газ так: цена Европы плюс транспортировка назад, поэтому у нас одна их наивысших цен. Когда мы говорим сейчас с российской стороной, то есть четкая позиция. Мы говорим, что если мы с вами можем договариваться про прямые поставки, в комплексе, в пакете, то цена должна быть привязана к европейскому индикатору", - сказал министр.

Оржель подчеркнул, что Украина не согласится платить за газ "политическую цену".

Министр также добавил, что Украина заинтересована получать доход от транзита российского газа через свою территорию.

"Мы [на Украине] заинтересованы сохранить транзит [газа] и получать от этого доход", - сказал он.

Оржель отметил, что для этого Украина стремится выполнить "европейские условия" поставки газа. "Мы делаем разъединение нашей ГТС, как этого требовали европейские правила, от других видов деятельности, и мы сможем подписать эти контракты [по транзиту] на европейских условиях", - пояснил министр.