"Нафтогаз" готов отказаться от исковых требований к "Газпрому" на сумму $12,2 млрд

"Мы напомнили, что мы сделали встречные иски [к России] на сумму $12,2 млрд. Мы сказали, что об этих $12,2 млрд мы не можем забыть. Давайте рассматривать возможность того, как мы получим $3 млрд (которые "Газпром" должен выплатить Украине по решению Стокгольмского арбитража - прим. ТАСС) и компенсацию. И если вы хотите, чтобы мы отказались от $12,2 млрд, то какую компенсацию мы получим?" - сказал Витренко в эфире телеканала "Украина".