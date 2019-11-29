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Газовый конфликт России и Украины
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"Нафтогаз" готов отказаться от исковых требований к "Газпрому" на сумму $12,2 млрд

Украина готова пойти на это при условии получения компенсации
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© Анна Марченко/ТАСС

КИЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Украина готова обсуждать отказ от последних исковых требований к "Газпрому" на общую сумму $12,2 млрд при условии получения компенсации. Об этом в пятницу заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

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"Мы напомнили, что мы сделали встречные иски [к России] на сумму $12,2 млрд. Мы сказали, что об этих $12,2 млрд мы не можем забыть. Давайте рассматривать возможность того, как мы получим $3 млрд (которые "Газпром" должен выплатить Украине по решению Стокгольмского арбитража - прим. ТАСС) и компенсацию. И если вы хотите, чтобы мы отказались от $12,2 млрд, то какую компенсацию мы получим?" - сказал Витренко в эфире телеканала "Украина".

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