Эксперт: рост спроса в будущем сгладит конкуренцию газа из TANAP и "Турецкого потока"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Азербайджанский газ, который поступит на рынок Европы и Турции по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), может составить конкуренцию российскому газу на фоне стагнации рынка, однако в среднесрочной перспективе ожидается рост спроса в регионе, а, значит, места на рынке хватит всем. Такое мнение ТАСС высказал замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач.

"Конкуренция между поставщиками возникает, когда рынок не растет или падает, а предложение расширяется. Сейчас в Юго-Восточной Европе, и особенно в Турции, такой период, поэтому сейчас азербайджанский газ конкурирует с российским для потребителей", - сказал Гривач.

"В то же время мы полагаем, что в среднесрочной перспективе есть потенциал роста спроса на газ в регионе. Новая инфраструктура дает возможность для этого роста, развития экономики и, соответственно, более комфортных условий для России и Азербайджана, как поставщиков", - добавил эксперт.

Оценивая текущее состояние рынка, эксперт отмечает, что избыток газа негативно отражается на всех его поставщиках. "Конечно, это не самое благоприятное время для выхода новых игроков на рынок", - заключил Гривач.

Новые газовые проекты

30 ноября состоится церемония запуска магистрального Трансанатолийского газопровода (TANAP), по которому азербайджанский газ поступит в Турцию и Европу. Первоначальная пропускная способность газопровода составит 16 млрд куб. м газа в год. TANAP является частью Южного газового коридора (ЮГК), который протянется на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через территорию Грузии, Турции, Греции, Албании. Пропускная способность ЮГК составит 16 млрд куб. м газа. Из этих объемов транспортируемого газа 6 млрд куб. м будут оставаться в Турции, а 10 млрд куб. м - транспортироваться на юг Европы. Начало коммерческих поставок азербайджанского газа в Европу по ЮГК ожидается в 2020 г.

В то же время завешаются пусконаладочные работы перед вводом в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", который, согласно графику, должен состояться до конца 2019 года. В отличие от TANAP пропускная способность "Турецкого потока" почти в два раза больше и составит 31,5 млрд куб. м газа в год. Трубопровод проходит по дну Черного моря с территории России до побережья Турции. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.