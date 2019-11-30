Кениец, которого могут лишить гражданства Кипра, поддержал расследование против себя

НИКОСИЯ, 30 ноября. /ТАСС/. Кенийский миллиардер Хамфри Кариуки Ндегва, у которого власти Кипра собираются аннулировать выданный ими ранее "золотой паспорт", в пятницу публично поддержал начатое против него расследование. Об этом сообщила на своем сайте кипрская газета Phileleftheros.

"Как законопослушный гражданин мира я полностью поддерживаю санкционированный процесс на Кипре с учетом любых требований или дополнительной информации, необходимой для быстрого проведения проверки", - приводит издание заявление предпринимателя, против которого власти Кении завели дело об уклонении от уплаты налогов. Однако Ндегва подчеркнул, что у него нет сомнений в том, что его прошение о предоставлении ему кипрского гражданства "полностью соответствовало нормативным требованиям".

О намерении Никосии лишить гражданства 26 человек, которые получили "золотые паспорта" в обмен на инвестирование средств в кипрскую экономику, сообщил 6 ноября глава МВД Кипра Константинос Петридис. Он отмечал, что у фигурантов списка есть право подать апелляцию, и давал понять, что практическая реализация этой процедуры не будет простой и быстрой.

27 ноября кипрская газета Politis сообщила о том, что в списке фигурируют 10 россиян, а именно предприниматели Олег Дерипаска, Владимир Столяренко и Александр Бондаренко и члены их семей, также назывались имена Ндегвы, малайзийского предпринимателя Джо Лоу и других лиц, включая граждан Китая и Камбоджи. Министерство внутренних дел Кипра отказалось комментировать содержание этой статьи, а официальный представитель Дерипаски сообщил, что предприниматель не получал от правительства Кипра никаких официальных уведомлений о статусе своего гражданства.

Минувшим вечером президент Республики Кипр Никос Анастасиадис заявил на торжественном ужине в Лимасоле с участием проживающих на острове представителей российской деловой общественности, что Кипр, несмотря ни на какие слухи, будет продолжать оставаться надежным партнером для предпринимателей из РФ.