Глава Twitter проведет полгода в Африке, где развивают цифровые технологии

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Провести полгода в Африке в новом году пообещал генеральный директор компании Twitter Джек Дорси. Об этом он сообщил в Twitter по завершении поездки по нескольким африканским странам.

"Жаль сейчас уезжать с континента, - написал он. - Африка будет определять будущее (в особенности в том, что касается биткоинов). В середине 2020 года я проведу здесь от трех до шести месяцев, хотя пока не знаю, где именно. Я рад, что смог ознакомиться с небольшой частью [Африки]".

Как сообщила в пятницу телекомпания CNN, Джек Дорси с 8 ноября совершал поездку по африканским странам и посетил Гану, Нигерию, Эфиопию и ЮАР. В частности, в Нигерии он провел встречу с группой предпринимателей. В городе Лагосе, по данным телекомпании, на Джека Дорси произвел большое впечатление разработчик приложения Quoted Replies Дара Оладосу. Это приложение способно сводить воедино на платформе Twitter ранее размещенные там комментарии пользователей. Разработчик получил предложение работать в Twitter.

В Гане, по данным телекомпании CNN, Дорси встречался с группой предпринимателей, заинтересованных в операциях с криптовалютой, а в Эфиопии ознакомился со стартапами, занимающимися разработкой компьютерных программ.

Ссылаясь на данные исследовательской организации Brighter Bridges, CNN отметила, что в странах Африки действуют 618 технических хабов, обеспечивающих поддержку предпринимателям, занимающимся цифровыми технологиями.