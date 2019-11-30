В Турции запустили газопровод TANAP, по которому азербайджанский газ поступит в Европу

АНКАРА, 30 ноября. /ТАСС/. Официальная церемония запуска магистрального Трансанатолийского газопровода (TANAP), по которому азербайджанский газ поступит в Турцию и Европу, состоялась в субботу в городе Эдирне на границе с Грецией. Трансляцию с мероприятия вел телеканал NTV .

В церемонии приняли участие президенты Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев.

Эрдоган назвал проект строительства TANAP символом исторической дружбы между Анкарой и Баку. "Проект TANAP - это в первую очередь символ исторической дружбы между Турцией и Азербайджаном. Это региональный проект, направленный на укрепление мира в регионе", - сказал он.

Азербайджанский лидер назвал этот день "историческим" и выразил надежду, что TANAP "принесет пользу народам Турции, Азербайджана и других соседних стран".

Первоначальная пропускная способность газопровода, который рассматривается в качестве возможного конкурента "Турецкого потока", составит 16 млрд куб. м газа в год. Из этих объемов 6 млрд куб. м будут оставаться в Турции, а 10 млрд куб. м - транспортироваться на юг Европы. TANAP является частью Южного газового коридора (ЮГК), который протянется на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через территорию Грузии, Турции, Греции, Албании. Начало коммерческих поставок азербайджанского газа в Европу по ЮГК ожидается в 2020 году.