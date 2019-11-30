Эксперт: TANAP не способен конкурировать с "Турецким потоком"

АНКАРА, 30 ноября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Трансанатолийский газопровод (TANAP), по которому газ из Азербайджана будет поступать в Турцию и Европу, не способен конкурировать с проектом "Турецкий поток". Такое мнение выразил в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС турецкий политолог Айдын Сезер.

"В первую очередь стоит отметить, что источником газа для проекта TANAP является международный консорциум "Шах-Дениз 2", ключевым партнером которого является компания BP. И TANAP является проектом для поставок газа с месторождения "Шах-Дениз 2". Турция - партнер как в проекте TANAP, так и в проекте "Шах-Дениз 2". Этот проект никоим образом не способен изменить текущую обстановку на энергетическом рынке", - убежден эксперт.

По мнению Сезера, Трансанатолийский газопровод не является достаточно большим проектом для того, чтобы действительно конкурировать с другими проектами. "Мне кажется, что проект TANAP не ставит перед собой такой цели, так как тот объем газа, передаваемого через газопровод, не сможет изменить баланс сил ни в Турции, ни в Европе. Кроме того, нужно учитывать тот факт, что проекты "Турецкий поток" и "Голубой поток" реализуются при взаимосвязи с Россией. Как с политической, так и с экономической точки зрения Турция не ставит перед собой такой цели. К тому же, TANAP - не такой уж и большой проект", - добавил он.

Сезер также утверждает, что у Азербайджана нет намерений конкурировать с "Турецким потоком". "Прежде всего стоит отметить, что у Азербайджана нет намерений и возможности конкурировать при помощи газопровода TANAP с "Турецким потоком". С другой стороны, поставки природного газа из Азербайджана в Турцию будут составлять 6 млрд куб. м газа. Это показывает, что с таким показателем TANAP не сможет быть конкурентом на турецком рынке, - отметил политолог. - Затраты на транспортировку газа в Европу будут, в частности, субсидироваться Турцией, и это не приведет к положительным результатам с точки зрения турецкой экономики. Турция могла бы поставлять на европейский рынок газ из Азербайджана по своим газопроводам, и тогда это был бы проект, отвечающий интересам Турции".

Новые газовые проекты

30 ноября состоялась церемония запуска магистрального Трансанатолийского газопровода (TANAP), по которому азербайджанский газ поступит в Турцию и Европу. Первоначальная пропускная способность газопровода составит 16 млрд куб. м газа в год. TANAP является частью Южного газового коридора (ЮГК), который протянется на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через территорию Грузии, Турции, Греции, Албании. Пропускная способность ЮГК составит 16 млрд куб. м газа. Из этих объемов транспортируемого газа 6 млрд куб. м будут оставаться в Турции, а 10 млрд куб. м - транспортироваться на юг Европы. Начало коммерческих поставок азербайджанского газа в Европу по ЮГК ожидается в 2020 году.

В то же время завешаются пусконаладочные работы перед вводом в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", который, согласно графику, должен состояться до конца 2019 года. В отличие от TANAP пропускная способность "Турецкого потока" почти в два раза больше и составит 31,5 млрд куб. м газа в год. Трубопровод проходит по дну Черного моря с территории России до побережья Турции. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.