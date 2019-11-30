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Фонды финподдержки Хайнаня малоимущим аграриям за 2016-2019 годы превысили $885 млн

Отмечается, что провинция в целом принимает активное участие в ликвидации бедности в Китае. С 2013 по 2018 год доля бедняков на острове сократилась с 11 до 0,8%

ХАЙКОУ /Китай/, 30 ноября. /ТАСС/. Аккумулированные фонды правительственной поддержки наиболее малоимущим аграрным хозяйствам южнокитайской провинции Хайнань с 2016 года превысили 6,2 млрд юаней ($885,7 млн). Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Данные средства - часть ресурсов, благодаря которым администрация острова планирует в будущем развивать крестьянские хозяйства в наиболее экономически отсталых населенных пунктах этого региона Китая. "Таким образом, на Хайнане создана образцовая система, с помощью которой небогатые аграрные уезды будут получать финансирование", - прокомментировали в администрации острова. Как пояснили местные власти, благодаря нововведению крестьянские хозяйства, особо остро нуждающиеся в поддержке, смогут на равной основе получать средства на развитие.

Согласно государственным планам, Китай в 2020 году должен окончательно ликвидировать нищету. С 1949 года, когда была образована КНР, более 700 млн малоимущих китайских граждан улучшили свое материальное положение и перешли в категорию среднезажиточного населения. Провинция Хайнань принимает активное участие в ликвидации бедности: только за минувший год из нищеты здесь вырвались 45 тыс. человек. С 2013 по 2018 год доля бедняков на острове сократилась с 11 до 0,8%.

Теги
КитайХайнань
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