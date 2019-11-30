Алиев сообщил, что проект Трансадриатического трубопровода реализован на более чем 90%

АНКАРА, 30 ноября. /ТАСС/. Проект Трансадриатического газопровода (Trans Adriatic Pipeline - TAP) - последнего компонента "Южного газового коридора" (ЮГК), предназначенного для транспортировки азербайджанского газа в Европу, - реализован на более чем 90%. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в субботу на церемонии запуска магистрального Трансанатолийского газопровода (TANAP), также входящего в ЮГК. Трансляцию с мероприятия вел телеканал NTV.

"Южный газовый коридор" является гигантским проектом общей стоимостью $38 млрд. Он состоит из четырех проектов, три из которых, в том числе запускаемый сегодня газопровод TANAP, уже реализованы. Реализация оставшегося сегмента - Трансадриатического трубопровода - завершена уже более чем на 90%", - сказал Алиев. Он выразил надежду на то, что строительство ТАП будет завершено вовремя и "Южный газовый коридор", являющийся крупнейшим инфраструктурным проектом Европы, своевременно начнет транспортировать голубое топливо в Европу.

По словам азербайджанского лидера, ЮГК является результатом международного сотрудничества. "Этот проект создаст мосты между странами, которые будут вместе работать и получать пользу. Он служит сотрудничеству, стабильности и долгосрочному взаимопониманию, и его нельзя рассматривать только как экономический проект", - сказал Алиев.

Проект "Южный газовый коридор"

ЮГК протянется на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через территорию Грузии, Турции, Греции, Албании. Он представляет собой интегрированную систему трубопроводов, включающую Южно-Кавказский, Трансанатолийский и Трансадриатический трубопроводы. Пропускная способность ЮГК составит 16 млрд куб. м газа, из которых 6 млрд куб. м останутся в Турции, а 10 млрд куб. м будут транспортироваться на юг Европы. Болгария в рамках проекта будет закупать 1 млрд куб. м газа в год. Начало коммерческих поставок азербайджанского газа в Европу по ЮГК ожидается в 2020 году. Основным источником газа для ЮГК считается морское газоконденсатное месторождение "Шах-Дениз" на Каспии с запасами 1,2 трлн куб. м.