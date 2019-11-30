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Орешкин сообщил, что доля инвестиций в ВВП России в 2019 году будет максимальной за 12 лет

Министр экономического развития при этом отметил, что Россия продвинулась в рейтинге Doing Business со 120-го места в 2012 году до 29-го в 2019 году

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Доля инвестиций в основной капитал в ВВП по итогам года будет максимальной с 2007 года, сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе открытого интервью в НИУ ВШЭ.

"По этому году мы ожидаем, что доля инвестиций в ВВП она будет максимальная с 2007 года, то есть максимальная за 12 лет", - сказал он.

Орешкин отметил, что Россия продвинулась в рейтинге Doing Business со 120-го места в 2012 году до 29-го в 2019 году. По словам министра, "с точки зрения административных процедур стало лучше, с точки зрения макроэкономического прогнозирования стало лучше".

Ранее Орешкин говорил, что доля инвестиций в основной капитал в ВВП по итогам 2019 года достигнет 21,6%.

Теги
РоссияОрешкин, Максим Станиславович
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