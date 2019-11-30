Кудрин призвал отказаться от "выполнения всех задач сверху"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что вместо усиления вертикали власти следует расширить полномочия муниципалитетов и направить им дополнительное финансирование из бюджета, в том числе для исполнения нацпроектов. Такое мнение он высказал субботу в интервью телеканалу РБК, отрывок из которого приводит сайт издания.

Полная версия интервью будет доступна на телеканале РБК позднее.

Кудрин отметил, что все чаще звучат призывы добиваться "выполнения всех задач сверху" вплоть "до низшего уровня", включая строительства фельдшерских акушерских пунктов и муниципальных дорог. По его словам, это касается и национальных проектов.

"Мне кажется, что это неправильный путь. Наоборот, надо увеличивать полномочия муниципалитетов и передавать им дополнительные бюджетные деньги", - приводит РБК слова Кудрина.

Ранее Кудрин заявлял ТАСС, что регионам необходимо дать возможность отчитываться о достижении только самых важных показателей нацпроектов, самостоятельно решая, каким образом это можно сделать.

"Когда формировали целевые показатели нацпроектов для регионов, не всегда учитывали местную специфику. Например, а нужно ли в этой области еще столько жилья, кто сможет его купить? По результатам нашего промежуточного анализа мы видим, что некоторые регионы не смогут выполнить все обязательства по нацпроектам без дополнительной поддержки, а она пока не обещана. Например, каждый год регионы должны повышать долю дорог, которые соответствуют всем нормативным требованиям, по безопасности, по качеству", - уверен Кудрин.