Премьер Грузии заявил, что проект TANAP ускорит экономический рост республики

ТБИЛИСИ, 30 ноября. /ТАСС/. Осуществление проекта магистрального Трансанатолийского газопровода (TANAP) придает еще большее значение транзитной функции Грузии, что отразится на быстром росте экономики, создании рабочих мест и безопасности страны. Об этом в субботу заявил премьер-министр республики Георгий Гахария, принявший участие в официальной церемонии запуска газопровода в Эдирне на границе с Грецией.

"Вам известно, что с точки зрения транспортировки энергоносителей этот проект является важнейшим, который еще большее значение придает транзитной функции Грузии. Мы все хорошо понимаем, насколько важным является то, чтобы наша страна выполняла функцию моста и роль не только с точки зрения экономики, политики и культуры, но и энергоносителей, так как важнейшим вызовом нашего правительства является быстрый экономический рост, новые рабочие места и безопасность страны", - цитирует Гахарию пресс-служба администрации правительства Грузии.

Помимо Гахарии в официальной церемонии запуска проекта приняли участие президенты Турции и Азербайджана.

Первоначальная пропускная способность газопровода, который рассматривается в качестве возможного конкурента "Турецкого потока", составит 16 млрд куб. м газа в год. Из этих объемов 6 млрд куб. м будут оставаться в Турции, а 10 млрд куб. м - транспортироваться на юг Европы. TANAP является частью Южного газового коридора (ЮГК), который протянется на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через территорию Грузии, Турции, Греции, Албании.

Начало коммерческих поставок азербайджанского газа в Европу по ЮГК ожидается в 2020 году.