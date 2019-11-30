Кудрин не видит рисков роста безработицы в России в связи с цифровизацией

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Риск роста безработицы в России из-за цифровизации экономики на данный момент не наблюдается. Об этом заявил в субботу глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК.

"В России это пока не грозит", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли цифровизация привести к росту безработицы.

При этом Кудрин подчеркнул, что РФ может столкнуться с "нехваткой рабочей силы, если ВВП в стране будет расти на 3% в год".

"Если Россия будет стагнировать или расти темпами 1% в год, то, может быть, да, у нас может появиться лишняя сила", - добавил он, отметив, что в РФ безработица носит в основном структурный характер.

Ранее Минтруд сообщил, что численность официально зарегистрированных безработных в период с 13 по 19 ноября 2019 года возросла на 1% и составила 649,6 тыс. человек. За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 20 регионах, в 60 субъектах отмечен рост показателя.