Кудрин: РФ сможет прожить 20 лет без реформ, но ценой последующего падения уровня жизни

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Экономика России, в случае отсутствия структурных реформ, может действовать в текущем режиме около 20 лет, после чего последует резкое падение уровня жизни населения на фоне его общего улучшения в мире, считает глава Счетной палаты РФ, экс-министр финансов Алексей Кудрин.

"Можно лет 20, даже больше, прожить. Это тоже опыт стран показал. А потом - или еще более резкое падение уровня жизни, и своего места в мире, и возможностей удержать эту большую территорию как единую - нам будет намного сложнее", - ответил Кудрин в субботу на сессии Общероссийского гражданского форума, отвечая на вопрос модератора, что произойдет с российской экономикой в случае отсутствия модернизации и структурных реформ.

Он отметил, что в мире в это время уровень жизни продолжит расти, и российское общество все равно захочет пользоваться этими благами.

"Когда я говорил, что если ничего не делать, то еще 20 лет мы протянем - это некая гипотеза, предположение. Но потом будет некое обрушение наших возможностей <...> Что будет общество в это время делать? Будет ли оно ждать, будет ли оно этим довольствоваться в то время, когда будет расти (в мире - прим. ТАСС) жизненный уровень, продолжительность жизни, качество жизни", - сказал Кудрин.

"Будем ли мы на это смотреть со стороны, как бы и жить по инерции, - общество не будет ждать. Как учил один профессор, даже если мы ничего делать не будем, через 20 лет все эти достижения нас догонят, и мы захотим так жить, мы захотим пользоваться этими благами, этим комфортом, современными лекарствами, технологиями, средствами передвижения и прочим. Нам никуда не деться от этого", - указал он.

По его словам, трансформация страны в 1990-е годы была достигнута очень высокой ценой для общества. "Я когда говорил, что в 90-е годы произошла модернизация не по замыслу "сверху", то я должен напомнить, сколько мы за это заплатили: развал СССР и падение ВВП в два раза, нищета, снижение продолжительности жизни, увеличение смертности - в общем, это была высокая цена. Поэтому не хотелось бы этим путем идти. Любая такого рода модернизация - спонтанная, хаотическая - она очень дорого обходится, и это другая цена того, если мы ничего не будем делать", - сказал Кудрин.