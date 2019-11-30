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В России вступает в силу обязательная маркировка духов, фотокамер, шин и покрышек

Распоряжение правительства страны действует с 1 декабря

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Обязательная маркировка духов, фотокамер, шин, а также некоторых предметов одежды и постельного белья вступает в силу в России с 1 декабря.

Согласно распоряжению правительства РФ, маркировка будет распространяться на духи, шины и покрышки, предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из натуральной или композиционной кожи, блузки, пальто, полупальто, плащи, куртки, включая лыжные, ветровки, а также на постельное, столовое, туалетное и кухонное белье, фотокамеры (кроме кинокамер) и фотовспышки.

Парфюмерия

Эксперимент по маркировке парфюма проходил в России с 1 июля по 30 ноября 2019 года для проверки работы нового механизма маркировки духов и туалетной воды средствами идентификации для противодействия незаконному ввозу и обороту таких товаров.

Как сообщил ТАСС замгендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов, пилотный проект поддержали 650 компаний, в том числе "Л'Этуаль", "Новая заря", "Рив Гош", "Брокард". "В пилоте было выпущено более 560 тыс. кодов, описано 4,8 тыс. товаров. В ходе тестирований удалось найти компромиссы по ряду важных для отраслей вопросов, среди них, например, маркировка пробников, наборов и комплектов", - отметил он.

Юсупов также напомнил, что пробники, предназначенные не для продажи, не будут подлежать маркировке, а работа с комплектами и наборами будет осуществляться через описание в национальном каталоге, что позволит осуществлять продажу без дополнительного вскрытия собранных товаров.

Другие товары

Эксперимент по маркировке фотоаппаратов проходил с 16 мая по 30 ноября 2019 года. По данным ЦРПТ, в нем участвовало более 130 компаний, среди них Canon, Nikon, Sony, "Яндекс.Маркет", "Ситилинк", Fujifilm, а также крупнейшие ассоциации РАТЭК, АКОРТ и Союз участников потребительского рынка. Юсупов также уточнил, что по просьбе участников пилотного проекта в данные кода, помимо стандартных, может заноситься информация о серийном номере продукции.

В шинной отрасли, в рамках проходящего с 20 июня по 30 ноября 2019 года эксперимента, были протестированы различные технологии маркировки, по результатам которых определены оптимальные методы маркировки - код DataMatrix на этикетке как обязательное, и RFID-метка как дополнительное средство идентификации, сообщил Юсупов.

По его словам, в ходе пилотного проекта было сгенерировано более 10 тыс. кодов. В число лидеров эксперимента вошли такие производители продукции как Bridgestone, Continental, Cordiant, Yokohama, АО "Петрошина" и др. Всего в эксперименте приняли участие более 530 отраслевых компаний, крупнейшие импортеры, оптовые и розничные дистрибьюторы, представители компаний малого и среднего бизнеса, представители автопроизводителей.

"В ходе эксперимента отраслью сформированы ряд предложений, в числе которых - исключение требований из маркировки велосипедных, авиационных и восстановленных шин", - сообщил Юсупов. Он добавил, что в пилотном режиме велась работа с представителями легкой промышленности, в которой участвовало почти 4 тыс. представителей отрасли, было сгенерировано 400 тыс. цифровых кодов и осуществлено полное прослеживание продукции с продажей в розничных магазинах. Среди участников пилота - "Фактор" (бренд Zolla), "Мэлон Фешн Груп" (бренды Beefree, Zarina, Love Republic), "БНС Груп" (бренды Calvin Klein Jeans, Calvin Kein Underwear, Michael Kors), "Детский мир" и др.

О маркировке в России

Замглавы ЦРПТ пояснил, что в ходе пилотных проектов по цифровой маркировке работа с отраслями изначально велась в едином личном кабинете, созданном для удобства компаний. "В первую очередь его преимущества оценят представители ритейла, которые работают с разными группами товаров на едином портале", - считает он. Юсупов пояснил, что после того, как маркированная продукция начнет поступать в магазины, покупатели смогут с помощью смартфона получить полную достоверную информацию о товаре. По его словам, все четыре товарные группы уже интегрированы в приложение ЦРПТ "Честный Знак".

"ЦРПТ уже разработано готовое решение, которое может быть быстро адаптировано к новым отраслям. Система функционирует, в ней прослеживается более 6 млрд кодов сигарет, лекарств, обуви и шуб. Технология готова к многократному росту регистраций и количества участников", - заключил он.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 г. обязательной становится маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. 1 января 2020 года станет обязательной маркировка лекарств, 1 июня 2020 года - готовой молочной продукции.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 г. в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.

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