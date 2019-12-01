ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 декабря. /ТАСС/. МТС-банк подал иск о банкротстве "Utair - Вертолетные услуги", крупнейшей вертолетной компании в мире по величине и грузоподъемности флота, следует из картотеки арбитражных дел.

В конце сентября 2019 года МТС-банк объявил о намерении обратиться в суд с заявлением о признании банкротства авиакомпании Utair. Соответствующее сообщение кредитной организации размещено в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. МТС-банк входит в синдикат из 11 банков - кредиторов авиакомпании.

Иск подан 29 ноября в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. В настоящее время к производству не принят. Согласно картотеке, сумма исковых требований МТС-банка к "Utair - Вертолетные услуги" 16 млн 135,586 тыс. рублей.

Подробности иска не указаны.

Четыре контрагента АК Utair - "Юган-Юнион кард", "Гидпромэнергострой", "Интер" и "Флеш лайт капитал" - 19 и 20 марта этого года подали иски о банкротстве авиакомпании на общую сумму около 1,5 млн рублей. На заседании 22 июля суд отказался признать авиакомпанию банкротом по иску "Юган-Юнион кард". В середине августа оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" подал заявление о вступлении в дело о банкротстве авиакомпании, сумма требований составила 4,9 млн рублей.

"Utair - Вертолетные услуги" - вертолетный оператор №1 в России, крупнейшая вертолетная компания в мире по величине и грузоподъемности флота. Входит в состав и является основным вертолетным оператором Группы Utair, в которой эксплуатируется парк более чем из 320 воздушных судов разных типов - преимущественно семейства "Миль" и Airbus Helicopters. Вертолеты компании обслуживают клиентов на четырех континентах. Возможности парка и профессионализм персонала "Utair - Вертолетные услуги" обеспечивают высокое качество и безопасность авиационных работ любой степени сложности во всех географических и климатических зонах.

Ситуация в Utair

Utair - четвертая по величине авиакомпания России, в 2018 году перевезла более 7,9 млн человек. По итогам прошлого года ее чистый убыток составил почти 22 млрд рублей против 2,43 млрд чистой прибыли годом ранее.

Сейчас компания испытывает финансовые трудности. В 2015 году она перевела все свои долги в два синдицированных кредита: на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд с погашением в 2027 году. Сейчас объем задолженности по первому кредиту снижен до 15,4 млрд рублей. Кроме того, Utair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.

В декабре 2018 года Utair не смогла заплатить проценты в размере 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд. В начале февраля "дочка" авиаперевозчика "Финанс-авиа" допустила техдефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон. Впоследствии авиакомпания просила кредиторов списать 31,4 млрд рублей долга, но это предложение не устроило банки. Кроме того, в середине апреля "Финанс-авиа" предложила держателям облигаций авиакомпании отложить выплаты основной части долга по ценным бумагам на тот же срок - 35 лет.