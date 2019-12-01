Из ростовского аэропорта Платов вновь открыли рейсы в Тель-Авив

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 декабря. /ТАСС/. Крупнейший авиаперевозчик Юга России - авиакомпания "Азимут" - в воскресенье отправила первый рейс из Ростова-на-Дону в один из крупнейших городов Израиля Тель-Авив. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор компании Эдуард Теплицкий.

"Сегодня первый рейс <...> Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю", - рассказал он.

По словам Теплицкого, Тель-Авив - традиционное направление для Ростова-на-Дону, однако последние полгода такие рейсы не совершала ни одна авиакомпания [совершавшая рейсы по этому маршруту авиакомпания "Россия" перестала их выполнять в конце марта]. "Загрузка на 90%", - уточнил он, отвечая на вопрос о том, насколько востребованным стал первый рейс авиакомпании в Тель-Авив из Ростова-на-Дону.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе "Азимута", рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям по следующему расписанию: вылет из Ростова-на-Дону в 09:05, прибытие в Тель-Авив в 11:15, вылет из Тель-Авива в 12:20, прибытие в Ростов-на-Дону в 16:25.

"Это для нас очень радостное событие, потому что международные направления всегда приветствуются в нашем аэропорту. Для международных пассажиров созданы все условия, и мы сейчас даже испытываем небольшой дефицит пассажиров по международным направлениям, поэтому чем будет больше рейсов, тем будет востребованней эта услуга, и тем лучше будет работать наш аэропорт обслуживая рейсы на международных направлениях", - поделился с журналистами исполнительный директор аэропорта Платов Александр Серов.

Авиакомпания "Азимут" - авиаперевозчик Юга России, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот "Азимута" состоит только из самолетов SSJ-100 улучшенной модификации SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета. Сейчас в парке компании 11 самолетов Sukhoi Superjet 100, к 2022 году планируется расширение парка до 16 судов.