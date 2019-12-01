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Генсек ШОС: авторитет организации повышается во многом благодаря активной роли России

Владимир Норов также сообщил о росте интереса стран Евросоюза и арабских стран к экономическому потенциалу ШОС

КУНЬМИН /Китай/, 1 декабря. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Авторитет Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) постоянно растет во многом благодаря активному участию РФ в ее деятельности и развитии. Таким мнением поделился с корреспондентом ТАСС в воскресенье генеральный секретарь международного объединения Владимир Норов.

"Конечно, повышение авторитета и роли ШОС во многом связано с той активной ролью, которую Россия играет при решении актуальных проблем международной и региональной политики, в вопросах обеспечения безопасности, - подчеркнул он. - Россия в наше время играет очень важную ключевую роль в решении соответствующих вопросов".

Как уточнил генсек, РФ, в частности, внесла большой вклад в обеспечение глобальной стабильности. Он также напомнил о важной функции Региональной антитеррористической структуры ШОС, которая приступила к работе в 2004 году. "Она создала платформу доверия и совместных действий силовых структур, правоохранительных органов по пресечению террористических и экстремистских действий, своевременному выявлению и привлечению к ответственности лиц, вынашивавших планы совершения терактов, - отметил Норов. - Я считаю, что здесь большой вклад сделала Россия, обеспечивающая стабильность и безопасность на пространстве организации".

Он отметил, что, согласно прогнозу Всемирного экономического форума в Давосе, к 2030 году ВВП 10 ключевых стран мира составит порядка $190 трлн. "Из них на Индию, Китай и РФ будет приходиться порядка 60% от этой суммы", - рассказал генсек.

Глава организации напомнил, что Россия и КНР - основатели ШОС, уточнив, что Индия присоединилась к объединению позднее, однако принимает активное участие в его деятельности. "Я считаю, что эти три страны - локомотивы, которые придадут дополнительный потенциал развитию нашей организации. Россия играет огромную роль, в этом году (вторая половина 2019 - первая половина 2020 года) она председательствует в ШОС, на соответствующий период запланированы более 90 мероприятий, как политического, так и экономического, культурно-гуманитарного характера", - подытожил Норов.

Экономический потенциал 

Норов сообщил, что интерес стран Евросоюза и арабских стран к экономическому потенциалу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) растет. 

"Экономический потенциал ШОС сегодня привлекает все больше государств. К примеру, у нас запланирована на следующей неделе встреча с послами Лиги арабских государств в секретариате, - рассказал глава организации. - Они также выражают интерес к сотрудничеству и участию в деятельности нашей организации. <…> Недавно я встречался с 28 послами стран ЕС в Пекине, мы беседовали почти час. Они отметили, что ШОС стала влиятельной организацией, особенно в вопросах обеспечения региональной стабильности и безопасности".

Как уточнил генсек, он проинформировал представителей европейских государств о результатах состоявшегося в июне в Бишкеке саммита ШОС, а также об итогах заседания глав правительств объединения, которое в ноябре прошло в Ташкенте. "Самое главное, у них было очень много вопросов", - отметил он.

По словам Норова, интерес мировой общественности к формату ШОС стал еще более заметен после присоединения к ней Индии и Пакистана. "Мы уже объединяем почти половину населения мира, 60% территории Евразии", - подытожил генсек.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами - Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. 9 июня 2017 года полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан. В работе объединения также принимают участие четыре страны - наблюдателя (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).

Теги
АзербайджанАрменияАфганистанБелоруссияКазахстанКиргизияТаджикистанУзбекистанИндияИранКамбоджаНепалПакистанШри-ЛанкаТурцияРоссияКитайМонголияНоров, Владимир Имамович
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