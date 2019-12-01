Хайнань и Южная Корея впервые создали совместную компанию в сфере туризма

ХАЙКОУ /Китай/, 1 декабря. /ТАСС/. Туроператоры южнокитайской провинции Хайнань и Южной Кореи впервые создали совместную компанию для стимулирования взаимных туристических потоков. Об этом сообщила в пятницу администрация города Санья.

Новая фирма, в создании которой участвовали крупнейшая южнокорейская туристическая корпорация "Модок" и ее китайский партнер "Гаоли цзяци", получила название "Санья Лидэ". По данным властей КНР, это вторая в стране совместная компания в сфере туризма, созданная с участием иностранного капитала.

Как отмечается в распространенном заявлении, в южнокорейском городе Кванджу состоялась презентация потенциала Хайнаня в сфере туризма. Более 150 участников ознакомились с программой отдыха на море, подготовленной китайскими специалистами.

"Хайнань активно работает над созданием порта и зоны свободной торговли, проводя диверсифицированную стратегию по формированию системы льгот, цель которых - обеспечить развитие местной туристической отрасли, приток инвестиций и формирование профессиональных кадров, - отметил представитель базирующегося в Республике Корея центра по популяризации туризма в Санья. - Мы будем создавать более благоприятные условия для предоставления соответствующих услуг на южнокорейском рынке, расширения качественных туристических продуктов".

По словам генерального директора "Санья Лидэ" Чон Ый Сика, возглавляемая им компания станет "мостом", который обеспечит сотрудничество между южнокорейским сектором международного туризма и Хайнанем. Он подчеркнул, что благодаря этому удастся привлечь финансовые средства и стимулировать экономическое развитие острова.

Согласно официальной статистике, между Санья и южной частью Корейского полуострова осуществляются прямые перелеты по нескольким направлениям, включая Сеул и Пусан. Беспересадочные авиарейсы в Кванджу из этого хайнаньского курорта начались 9 ноября текущего года.