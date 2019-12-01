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Иран рассчитывает расширить договоренности с ЕАЭС в течение трех лет

Министр энергетики республики Реза Ардаканиян сообщил, что "Тегеран рассчитывает после трехлетнего пробного периода превратить договор в бессрочное соглашение о свободной торговле"

ТЕГЕРАН, 1 декабря. /ТАСС/. Тегеран рассчитывает в течение трех лет договориться о расширении договоренностей по торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом сообщил в воскресенье министр энергетики Ирана Реза Ардаканиян.

"Ближайшие три года имеют особое значение. Исполнители этого договора должны тесно сотрудничать друг с другом и уже с сегодняшнего дня готовить необходимые предпосылки для расширения повестки переговоров о свободной торговле, которые начнутся со следующего года", - цитирует его агентство IRNA. Министр добавил, что "Тегеран рассчитывает после трехлетнего пробного периода превратить договор в [бессрочное] соглашение о свободной торговле".

По его словам, "ЕАЭС снижает уязвимость соседних государств от различных экономических потрясений и способен создать большой региональный рынок". "Соглашение, если оно будет реализовано в полном объеме, создаст основу для расширения экономических отношений и роста торгового оборота Ирана со странами ЕАЭС", - отметил Ардаканиян.

Евразийский экономический союз и Иран 17 мая 2018 года подписали временное соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ), которое призвано увеличить торговый оборот между странами за счет облегчения таможенного режима. Соглашение о создании ЗСТ с ЕАЭС вступит в силу 27 октября.

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