Источник: упавший с моста в Забайкалье автобус не был застрахован

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Автобус, упавший с моста в Забайкальском крае, не был застрахован, сообщил ТАСС источник в страховой отрасли.

ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье.

ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье. Главное

"Госномер автобуса M794OH75. В базе НСМО [Национального союза страховщиков ответственности] его нет", - сказал источник.

По данным собеседника агентства, в этом случае транспортное средство могло быть не застраховано, а возмещение ущерба ляжет на перевозчика.

Пассажирский автобус Kia Grandbird выполнял рейс по маршруту Чита - Сретенск. Он упал с моста через реку Куэнга в 60 км от Сретенска. По данным МЧС России, в автобусе находились 44 человека, по данным местных властей - 41. Погибли 19 человек, 22 пострадали.