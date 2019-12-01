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ДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье

Источник: упавший с моста в Забайкалье автобус не был застрахован

Госномера автобуса нет в базе Национального союза страховщиков ответственности

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Автобус, упавший с моста в Забайкальском крае, не был застрахован, сообщил ТАСС источник в страховой отрасли.

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"Госномер автобуса M794OH75. В базе НСМО [Национального союза страховщиков ответственности] его нет", - сказал источник.

По данным собеседника агентства, в этом случае транспортное средство могло быть не застраховано, а возмещение ущерба ляжет на перевозчика.

Пассажирский автобус Kia Grandbird выполнял рейс по маршруту Чита - Сретенск. Он упал с моста через реку Куэнга в 60 км от Сретенска. По данным МЧС России, в автобусе находились 44 человека, по данным местных властей - 41. Погибли 19 человек, 22 пострадали.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье
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