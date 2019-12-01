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Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов в ряде случаев

Введение в действие проекта закона не потребует дополнительных трат федерального бюджета
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© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Правительство вынесло положительное заключение на законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию, с 1,4 млн до 10 млн рублей и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента.

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"Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - указано в документе.

Также отмечается, что введение в действие данного законопроекта не потребует дополнительных трат федерального бюджета, но возможно повысит нагрузку на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). "В связи с этим в финансово-экономическом обосновании к законопроекту необходимо отразить результаты оценки влияния предлагаемых законопроектом изменений на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и необходимость увеличения размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками в АСВ", - указано в отзыве.

Банк России ранее также поддержал предложение о необходимости расширения страхового возмещения для вкладчиков, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, направленный на дополнительную защиту вкладчиков. Он меняет очередность удовлетворения требований при процедуре банкротства кредитной организации - для требований Агентства по страхованию вкладов и Банка России предусматривается вторая очередь вместо существующей первой, а первая очередь требований устанавливается для вкладчиков - физических лиц, сумма вкладов которых превышает сумму гарантированного возмещения. При этом для этих целей предполагается право требования суммы, превышающей сумму гарантированного возмещения, но не более 10 млн рублей.

Теги
Россия
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