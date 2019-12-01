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Добыча "Газпрома" за 11 месяцев выросла на 0,7%

При этом экспорт компании сократился также на 0,7%

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. "Газпром" в январе-ноябре, по предварительным данным, добыл 454,2 млрд куб. м газа, что на 0,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга.

В страны дальнего зарубежья "Газпром" поставил 178,5 млрд куб. м газа - 99,3% к уровню 11 месяцев рекордного 2018 года, и на 1,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

При этом в ряд стран объем экспорта с начала года увеличился. В частности, в Австрию - на 31,4%, в Венгрию - на 38,5%, в Нидерланды - на 35,7%, в Словакию - на 40,6%, в Чехию - на 28,2%, во Францию - на 8%.

Спрос на газ компании из ГТС на внутреннем рынке за этот период остался на уровне прошлого года.

Добыча "Газпрома" в 2019 года планируется на уровне 495,1 млрд куб. м. По итогам предыдущего года "Газпром" увеличил добычу газа на 5,4%, до 497,6 млрд куб. м, а экспорт на 4%, до 201,9 млрд куб. м. В 2017 году добыча холдинга составляла 472 млрд куб. м, экспорт - 194,4 млрд куб. м.

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Россия
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