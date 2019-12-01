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Набиуллина объяснила причину укрепления рубля

Это объясняется притоком инвесткапитала в экономику России, сообщила глава ЦБ
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина видит основную причину укрепления рубля в притоке инвестиционного капитала в российскую экономику.

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"Основная причина такого укрепления рубля - это притоки капитала. Инвесторы ищут, где есть более доходные бумаги, вложения, и поэтому наблюдался такой приток капитала во многие страны с формирующимися рынками, к которым относится и Россия", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1".

По данным ЦБ, приток иностранного капитала в октябре в российские облигации федерального займа (ОФЗ) составил 233 млрд рублей.

С начала 2019 года нерезиденты стали возвращаться в российские ОФЗ. В частности, в октябре доля иностранных инвесторов на аукционах ОФЗ выросла до 37% с 19% в сентябре. Однако больше всего ОФЗ иностранные инвесторы и дочерние иностранные банки покупали не на аукционах Минфина, а на внебиржевых торгах.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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