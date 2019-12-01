Bild: США хотят прописать санкции против "Северного потока - 2" в военном бюджете

БЕРЛИН, 1 декабря. /ТАСС/. Сенат Конгресса планирует включить пункт о санкциях против участников проекта "Северный поток - 2" в закон о военном бюджете на следующий год и попытаться принять его до католического рождества. Об этом сообщила в субботу газета Bild со ссылкой на неназванные источники.

Издание указывает, что строительство газопровода должно быть завершено в ближайшие месяцы, и у конгрессменов не остается времени на работу над полномасштабным законопроектом об ограничительных мерах. Поэтому было принято решение пойти обходным путем, говорится в статье. Таблоид отмечает, что в теории ограничительные меры могут затронуть, к примеру, швейцарскую Allseas, которая специализируется на укладке труб, или германскую Uniper.

При этом Bild выдает за эксклюзив информацию, которая основывается на цитатах конгрессмена Джона Риша из интервью изданию Defense News. Он еще неделю назад объяснял решение включить положение о рестрикциях в законопроект о военном бюджете цейтнотом. "Причина в том, что [временное] окно закрывается. Большая часть "Северного потока" построена", - говорил он.

"Северный поток - 2" включает в себя две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, которые прокладываются от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Трубопровод проходит в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Позиция США

США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу. Вашингтон неоднократно грозил ввести санкции против проекта и его европейских участников. Многие как российские, так и западные эксперты указывают, что США пытаются обеспечить таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного.

В конце октября первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, посвященных рассмотрению его кандидатуры на пост американского посла в России, заявлял, что введение Вашингтоном односторонних мер в отношении газопровода уже не остановит строительство. По его мнению, американские рестрикции могут лишь привести к повышению связанных со строительством расходов.

Что об этом думают в Германии

Как ранее говорил в интервью корреспонденту ТАСС глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, США хотят любыми способами поставлять свой газ на европейский рынок, только поэтому грозят санкциями. По его словам, Вашингтон волнуют свои интересы, а не интересы Германии или Европы. Он также говорил, что экстерриториальные санкции не могут соответствовать международному праву.

Правительство ФРГ считает "Северный поток - 2" экономическим проектом. При этом Берлин подчеркивает, что роль транзитера газа должна обязательно в будущем сохранить Украина.

Германии нужно больше газа, поскольку страна постепенно переходит на альтернативную энергетику.