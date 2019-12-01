Путин и Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят в эксплуатацию газопровод "Сила Сибири"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста в понедельник запустят в эксплуатацию газопровод "Сила Сибири", по которому газ с месторождений Восточной Сибири будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. Изначально запуск газопровода планировался на 20 декабря, но работы были завершены быстрее.

"Мы ожидаем, что телемост [с участием Владимира Путина и Си Цзиньпина] состоится, и "Сила Сибири" заработает, газ пойдет в Китай", - сказал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его оценкам, реализация этого проекта "важна для России, важна для Китая". "Осуществление таких трансрегиональных проектов внутри страны, безусловно, способствует развитию многих регионов: регионы, которые получают такой объект у себя на территории, впоследствии получают дополнительную инфраструктуру, дополнительные рабочие места", - пояснил представитель Кремля. Он добавил, что реализация проекта "очень важна не только для России, но и для тех стран, которые потенциально могут стать покупателями [газа]".

"Сила Сибири"

"Газпром" подписал договор о "восточном" маршруте (то есть о "Силе Сибири") с китайской CNPC 21 мая 2014 г., экспортная производительность газопровода - 38 млрд куб. метров в год. Сумма контракта - $400 млрд.

По газопроводу "Сила Сибири" газ на российский внутренний и китайский рынки будет транспортироваться с Чаяндинского месторождения в Якутии и с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Трасса газопровода протяженностью около 3000 км проходит по территориям трех субъектов РФ: Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области.

Торжественная сварка первого стыка газопровода состоялась 1 сентября 2014 года в Якутске. Тогда началось строительство первого участка "Силы Сибири" - от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем) - протяженностью около 2200 км. Второй этап предполагает строительство участка от Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаяндинского - около 800 км, третий этап - расширение газотранспортных мощностей на участке от Чаяндинского месторождения до Благовещенска.

После официального пуска газопровода, первым в газотранспортную систему поступит газ с Чаяндинского месторождения. На Ковыктинском месторождении в Иркутской области, газ которого поступит в "Силу Сибири" в начале 2023 года, в настоящее время идет эксплуатационное бурение.

Как отметил на прошлой неделе врио начальника департамента "Газпром экспорта" Андрей Зотов, объем контрактных поставок газопроводу в 2020 году составляет 5 млрд куб. м., 2021 году - 10 млрд. куб. м., 2022 году - 10 млрд. куб. м. При этом объема газа, обязательного к оплате (take-or-pay - прим. ТАСС) составляет 85% от контрактного.

Ранее глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что дополнительные поставки газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" могут составить еще 5-10 млрд куб. м. в год. Помимо этого, в 2015 г. "Газпром" и CNPC подписали соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по "западному" маршруту (по газопроводу "Сила Сибири - 2") и меморандум о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок природного газа в Китай с Дальнего Востока России.

Серия совещаний по оборонной тематике

Также 2 декабря президент начнет очередную серию совещаний по оборонной тематике. По традиции эти встречи пройдут в Сочи.

На сей раз одной из ключевых тем станет проблематика развития Военно-морского флота.

"Да, президент планирует провести серию таких совещаний", - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, собирается ли российский лидер обсудить перспективы развития ВМФ.

Путин регулярно, как правило дважды в год, проводит серию совещаний по развитию оборонно-промышленного комплекса страны, а также по военному строительству. В мае этого года глава государства изменил формат таких мероприятий: перед совещаниями в Сочи он посетил предприятия отрасли - Казанское авиастроительное производственное объединение имени Горбунова, в цехах которого собирают и модернизируют бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, и Государственный летно-испытательный центр Минобороны РФ. Путин заметил тогда, что такой подход позволяет глубже погрузиться в вопросы оснащения армии и флота по отдельным направлениям, подготовки личного состава и необходимой инфраструктуры, чтобы новая техника не простаивала в поле, а была использована максимально эффективно.