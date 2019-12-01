РЖД подготовят предложения для пассажиров на основе анализа их поведения

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. "Российские железные дороги" планируют активнее использовать данные, полученные на основе анализа поведения пассажиров, чтобы готовить для клиентов персонализированные предложения. Об этом сообщил журналистам директор РЖД по информационным технологиям Евгений Чаркин.

"Мы хотим давать возможность клиенту получить именно то, в чем он нуждается, для этого нужно понимать тренды его поведения, естественно, уважая все законы о [защите] персональных данных. Вот это то, что мы планируем делать. Через приложение, через пуш-уведомления и так далее. В том числе мы сейчас прорабатываем возможность более точечной аналитики по нашим клиентам с нашим... контакт-центром. Коллеги тестируют технологию: когда клиент звонит, то оператор сразу видит историю его обращений, историю его заказов для того, чтобы иметь возможность предлагать те сервисы, которые ему могли бы быть интересны", - сказал Чаркин.

Он добавил, что для составления более точного портрета клиента компании будут использоваться, в том числе данные сотовых операторов - также с условием соблюдения закона о защите персональных данных.

Анализ поведения пассажиров - это одно из направлений, которые РЖД развивают в рамках стратегии цифровой трансформации холдинга до 2025 года. Совет директоров РЖД утвердил ее в конце октября. Стратегия включает в себя создание и развитие восьми цифровых платформ, в том числе для организации мультимодальных грузовых и пассажирских перевозок, оптимизации внутренних процессов компании, строительства и диагностики состояния инфраструктуры и управления транспортно-логистическими узлами. По оценке РЖД, экономический эффект от реализации программы цифровой трансформации для компании составит 153 млрд рублей, совокупный эффект для страны - 400 млрд рублей. Среди технологий, которые планируют использовать РЖД - интернет вещей, Big Data и блокчейн. Инвестиции в реализацию программы составят около 100 млрд рублей, общая сумма инвестиций в IT составит 220 млрд рублей до 2025 года.

Изучение квантовых коммуникаций

"Российские железные дороги" нанимают сотрудников в недавно созданный департамент квантовых коммуникаций, налажено взаимодействие с тремя российскими центрами компетенций, сообщил журналистам директор по информационным технологиям.

"У нас в принципе в стране есть три центра, которые сейчас занимаются квантовыми коммуникациями. Это ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики), это МГУ, это Российский квантовый центр, поэтому все кадры, они находятся там, которые что-либо понимают в этом направлении. У нас сейчас появился руководитель этого департамента [квантовых коммуникаций], который раньше работал в ИТМО, и сейчас задача - наполнить его кадрами. Сейчас департамент находится в стадии кадрового набора", - сказал Чаркин.

Он напомнил, что согласно соглашению, подписанному с правительством России, РЖД стали ответственными за развитие в стране квантовых коммуникаций.

"Мы как компания-лидер [в этой области] должны создать условия для технологического рывка в этом направлении. Что это такое. Это... выстраивание экосистемы, то есть это наука, производственная база, образование, обучение, кадры,... создание условий для появления новой продукции по квантовым коммуникациям", - пояснил Чаркин. По словам топ-менеджера, компания подготовила дорожную карту, ее должны утвердить до конца года.

Ранее генеральный директор РЖД Олег Белозеров говорил, что первые разработки в области квантовых коммуникаций холдинг сможет представить уже в 2021 году.

Оборудование складов роботами

По словам Чаркина, РЖД планируют оборудовать терминалы и склады компании роботами, эти планы входят в стратегию цифровой трансформации холдинга до 2025 года.

"Это и внедрение софта, который автоматизирует, с одной стороны. Это поэтапное [внедрение] роботов на операциях на складе, это внедрение датчиков, опять же которые позволят более точно и планировать и учитывать использование ресурсов, поэтому все, что вы назвали, это у нас в планах. Но с дронами пока это вопрос", - сказал он.

В июле правительство заключило соглашения о намерениях со Сбербанком по направлению "Искусственный интеллект", с РЖД - по направлению "Квантовые коммуникации", с Росатомом - по направлениям "Квантовые вычисления" и "Технологии создания новых материалов и веществ", с Ростехом - по направлениям "Квантовые сенсоры", "Технологии распределенного реестра", "Новые поколения узкополосной беспроводной связи для "Интернета вещей" и связи ближнего и среднего радиуса действия", с Ростехом и Ростелеком - по направлению "Беспроводная связь нового поколения".