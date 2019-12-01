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Истекает срок уплаты налога на имущество граждан и НДФЛ

С 3 декабря ФНС будет начислять пени

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Срок уплаты налога на имущество и доход физических лиц истекает 2 декабря, с 3 декабря Федеральная налоговая служба будет начислять пени.

В этом году ФНС направила гражданам 69 млн уведомлений для уплаты имущественных налогов, что на 1% больше, чем годом ранее; 16 млн (24%) обращений получены гражданами в электронном виде. В прошлом году ФНС направила физлицам 54 млн налоговых уведомлений по почте, а еще 14 млн было размещено в электронном виде в личных кабинетах налогоплательщиков.

По данным ФНС, накануне окончания срока уплаты ведомство фиксировало более 1 млн обращений к сервису "Личный кабинет физических лиц" ежедневно.

Уплатить налоги можно на сайте ФНС России в "Личном кабинете" или с помощью сервиса "Заплати налоги". Также это можно сделать в банке, на почте, в МФЦ или кассах местных администраций.

С 3 декабря долг будет расти за счет пени. Сначала налоговый орган вышлет требование об уплате, затем, если налогоплательщик не уплатит налоги, обратится в суд.

Если налогоплательщик не согласен с начисленной суммой или налог пришел на имущество, которого нет в собственности, то можно обратиться в инспекцию через сайт ФНС, "Личный кабинет налогоплательщика", по почте, через МФЦ либо лично.

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