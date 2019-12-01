Мобильный интернет в метро Москвы у части операторов оказался быстрее Wi-Fi

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Мобильный интернет у части операторов в перегонах московского метрополитена по скоростным характеристикам превосходит Wi-Fi. Об этом говорится в исследовании информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

Эксперты анализировали скорость интернет-доступа у операторов, предоставляющих услугу в метро Москвы ("Билайн", МТС, "Мегафон", Tele2 и Wi-Fi-сеть "МаксимаТелеком") на 17 линиях и 261 станции в течение двух недель в октябре этого года. Замеры проводились в одинаковых условиях - в одни и те же часы в будние и выходные дни.

Согласно исследованию, средняя скорость интернета на станциях метро у "Мегафона" составила 76,5 Мбит/сек, МТС - 74,6 Мбит/сек, Tele2 - более 22 Мбит/сек, "Билайна" - более 15 Мбит/сек. В тоннелях "Мегафон" на 7 линиях показывает скорость от 35 до 60 Мбит/сек, у МТС таких линий 4, а скорость чуть ниже - от 35 до 55 Мбит/сек.

Сеть "МаксимаТелеком" уступает по скорости МТС и "Мегафону". К примеру, на двух станциях метро (Центрально кольцо и Люблинско-Дмитровская линия) скорость Wi-Fi соединения ниже 5 Мбит/сек, верхняя скорость в целом по всем линиям не выше 45 Мбит/сек. При этом, отмечают эксперты, на 4 из 17 линий средняя скорость "МаксимаТелеком" выше, чем у "Мегафона" и МТС.

Скорости Tele2 и "Билайна" в перегонах сопоставимы друг с другом, уточняется в исследовании. Так, скорость от 5 до 10 Мбит/сек "Билайн" поддерживает на четырех линиях, Tele2 - на пяти. При этом скорость до 30 Мбит/сек "Билайн" доводит на нескольких станциях, а Tele2 преодолевает скорость в 20 Мбит/сек один раз.

Операторы спустились в метро

Вся "большая четверка" мобильных операторов активно занимается модернизацией сети на станциях и перегонах московского метрополитена. Например, Tele2 покрыл сетью 4G все станции и сопутствующую инфраструктуру еще в 2018 году. Объем инвестиций тогда составил 800 млн рублей. В сентябре Tele2 запустила сеть в тоннелях двух веток - Арбатско-Покровской и Сокольнической, до конца планирует покрыть Кольцевую и Замоскворецкую линии. Первоочередные планы в 2020 году - еще две ветки метро.

"Этой весной "Мегафон" запустил сеть 4G на всех станциях московского метрополитена, а количество перегонов, где доступны наши услуги, также приближается к 100%", - прокомментировал со своей стороны директор по стратегическому планированию инфраструктуры компании Андрей Грачев.

"Билайн", по словам его представителя, сейчас реализует программу, результатом которой станет полностью обновленная сеть 4G, готовая к переходу на 5G. "Ключевой частью этой программы является развитие сети в метро. Сейчас голосовой связью и мобильным интернетом покрыты основные станции московского метрополитена, а в ходе реализации проекта мы обеспечим покрытие сети 4G на всех станциях метро", - пояснили там.

МТС в московском метро имеет сеть, которая построена на сетях третьего и четвертого поколения и обеспечивает сплошное покрытие для более 2 млн абонентов, отмечают в компании. "На сегодняшний день 90% интернет-трафика в московском метро передается по сети LTE, что позволяет обеспечить равные условия для пользования интернета в наземном и подземном видах транспорта по покрытию и доступу к сети. МТС инвестировала в проект более 1,7 млрд руб.", - заявил представитель оператора.

Вместе с тем, уверены в компании, замеры скоростей зачастую делаются в интересах заказчиков и не несут ценности для клиентов операторов, поскольку отображают лишь один, вырванный из контекста параметр качества связи.

Так, согласно опросу AC&M Consulting, проведенному в конце третьего квартала этого года, лишь для 2% российских пользователей при выборе оператора скорость соединения является наиболее важным критерием. Более 70% опрошенных не рассматривают ее в качестве приоритетного, а 62% респондентов даже не знают, какая у них скорость. При этом наиболее важными характеристиками россияне называют покрытие LTE (42%), стабильность работы (20%), размер абонентской платы (14%) и наличие безлимитных тарифов (12%).