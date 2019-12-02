Мэрия Якутска в 2020 году вдвое сократит расходы на командировки чиновников

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Мэрия Якутска в 2020 году намерена на 50% сократить расходы на командировки своих сотрудников. Об этом сообщила в интервью ТАСС глава города Сардана Авксентьева.

"В 2020 году мы планируем дополнительно сократить командировочные расходы на 50% - это 9,6 млн рублей, на 80% урезать затраты на покупку мебели - это 65,5 млн рублей. Введем временный мораторий на капитальный и текущий ремонт административных зданий. И это только в центральном аппарате мэрии. Аналогичная оптимизация проводится в структурных и территориальных подразделениях, на муниципальных предприятиях", - сказала Авксентьева.

По ее словам, сокращение не первоочередных расходов - необходимая мера, связанная с нехваткой средств в городском бюджете. "У нас около 40 муниципальных и более 20 переданных государственных полномочий. При этом, по нашим расчетам, недофинансирование по переданным полномочиям в 2020 году составит около 1 млрд рублей, так что нам приходится экономить", - пояснили глава города.

В средине ноября прошли публичные слушания проекта бюджета Якутска на 2020 год. Его доходы к первому чтению запланированы на уровне 8,1 млрд рублей с ростом на 47 млн рублей. Расходы же превысят 8,5 млрд рублей, что на 242 млн рублей меньше, чем в уточненном бюджете текущего года. Доля расходов на фонд оплаты труда бюджетников в Якутске в 2020 году возрастет на 7% - с 35 до 42%.

Авксентьева, выдвинутая Партией возрождения России, победила на выборах мэра Якутска 9 сентября 2018 года с 39,98% голосов, опередив кандидата от "Единой России" Александра Саввинова. До этого Авксентьева была заместителем главы города, директором производственно-коммерческого комплекса "Аэроторгсервис", входящего в структуру международного аэропорта Якутск. Оптимизация расходов была частью ее предвыборной программы. После избрания Авксентьевой мэрия Якутска, к примеру, выставила на торги элитные джипы чиновников, пообещав направить часть дохода от их продажи на запуск социального такси.