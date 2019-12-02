В Крыму рассчитывают до конца года продать нефтетерминал в Феодосии за 650 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Республики Крым рассчитывают получить около 650 млн рублей до конца 2019 года от продажи нефтетерминала в Феодосии. Об этом сообщила ТАСС министр имущественных и земельных отношений региона Анна Анюхина.

Совет министров Крыма 9 июля 2019 года согласовал госпредприятию "Черноморнефтегаз" продать учреждение "Морской нефтяной терминал" по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов в Феодосии с уставным фондом 769,7 млн рублей. 23 октября Госсовет республики внес нефтяной терминал в Феодосии в прогнозный план приватизации на 2019 год. Аукцион по продаже акций назначили на 12 декабря.

"Торги по продаже нефтетерминала в Феодосии пройдут до конца года и должны быть выплачены средства. Ждем заявок, опасений нет. Рассчитываем получить от продажи нефтетерминала около 650 млн рублей", - сказала Анюхина.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что три крупных российских нефтетрейдера заинтересовались возможностью покупки нефтетерминала в Феодосии, не раскрывая их названий.

В ноябре 2018 года Аксенов говорил, что власти республики обратились к правительству РФ с просьбой помочь в поиске крупного нефтетрейдера для прямых поставок топлива в регион. Он отмечал, что наличие такой компании позволит улучшить снабжение полуострова топливом и будет способствовать урегулированию цен. Потребность Крыма в топливе составляет около 40 тыс. тонн ежемесячно.