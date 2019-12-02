Четыре новые площадки ТОР могут появиться в Якутии

ЯКУТСК, 2 декабря. /ТАСС/. Четыре новые площадки в территории опережающего развития (ТОР) "Кангалассы" могут появиться в Якутии. Заявки по двум объектам уже направлены. Об этом сообщил ТАСС председатель правительства Владимир Солодов.

"Мы подали сейчас заявки на включение четырех новых площадок: Жатайская судоверфь, логистический центр и причал в Нижнем Бестяхе в перспективе промышленной площадки, "Северная мозаика" с круглогодичным детским лагерем, который строит частный инвестор, и создание индустриального парка вокруг производства строительных материалов в "Сунтарцеолит" (компания из Сунтарского района) и знаменитой Кемпендяйской соли (используется в нефтегазовой и сельскохозяйственной отраслях - прим. ТАСС). Сейчас будем собирать дополнительных инвесторов. Юрий Петрович [Трутнев] одобрил эти планы", - сказал Солодов.

Он отметил, что Трутнев дал Минвостокразвития поручение ускорить согласование двух отправленных заявок по судоверфи и центру в Нижнем Бестяхе на федеральном уровне.

Ранее вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев отметил, что управление строительством инфраструктуры в ТОР нужно передать регионам.

Солодов отметил, что по площадкам лагеря в кластере "Северная мозаика" и индустриального парка в Сунтарском районе подготовка заявки находится на финальной стадии, уточнив, что реализация проектов будет происходить по той очередности, с какой были поданы заявки. Туристско-рекреационный кластер "Северная Мозаика" находится на Табагинском мысе в 33 км от города Якутска. На данный момент там работает веревочный парк. При его строительстве предприниматели допустили нарушения, воспользовавшись пятимиллионными льготными кредитами на возведение объектов в кластере, но не сделав этого.

Территории опережающего развития (ТОР) создаются для формирования благоприятных условий привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для населения. Получение статуса резидента ТОР для компании предусматривает получение ряда налоговых льгот, а также использование пониженных отчислений по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды РФ. При этом инвестор ТОР принимает на себя обязательства по инвестициям и созданию новых рабочих мест.

Проект создания территории опережающего развития "Индустриальный парк "Кангалассы" начали реализовывать в 2015 году, администрация Якутска выделила на эти цели 138 га земли. На территории монопрофильного поселка Кангалассы создается промышленный комплекс по производству продукции для строительного и жилищно-коммунального хозяйства.