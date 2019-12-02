{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Авиакомпания "Азимут" намерена расширять парк самолетов не только за счет SSJ-100

Самолеты авиакомпании будут выполнять как международные, так и внутренние рейсы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" ведет переговоры по расширению авиапарка не только за счет самолетов Superjet, из которых в настоящий момент состоит парк перевозчика, но и за счет самолетов большей вместимости других производителей. Об этом в понедельник ТАСС сообщил исполнительный директор компании Эдуард Теплицкий.

"У нас есть, конечно, планы по расширению парка воздушных судов, в следующем году также будем увеличивать. Это будет расширение и по парку самолетов Superjet, и также мы ведем переговоры с крупнейшими производителями авиационной техники, мы смотрим различные модели самолетов несколько большей еще вместимости", - сказал он.

По словам Теплицкого, самолеты, которыми планируется пополнить парк "Азимута", будут выполнять как международные, так и внутренние рейсы.

Авиакомпания "Азимут" - перевозчик Юга России, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот "Азимута" состоит из самолетов улучшенной модификации SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета. Сейчас в парке компании 11 самолетов Sukhoi Superjet 100, к 2022 году планируется расширение парка до 16 судов.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Приморье сократят более 2 тыс. работников градообразующего предприятия
"Дальнегорский химический комбинат "БОР" признали банкротом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС