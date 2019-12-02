Авиакомпания "Азимут" намерена расширять парк самолетов не только за счет SSJ-100

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" ведет переговоры по расширению авиапарка не только за счет самолетов Superjet, из которых в настоящий момент состоит парк перевозчика, но и за счет самолетов большей вместимости других производителей. Об этом в понедельник ТАСС сообщил исполнительный директор компании Эдуард Теплицкий.

"У нас есть, конечно, планы по расширению парка воздушных судов, в следующем году также будем увеличивать. Это будет расширение и по парку самолетов Superjet, и также мы ведем переговоры с крупнейшими производителями авиационной техники, мы смотрим различные модели самолетов несколько большей еще вместимости", - сказал он.

По словам Теплицкого, самолеты, которыми планируется пополнить парк "Азимута", будут выполнять как международные, так и внутренние рейсы.

Авиакомпания "Азимут" - перевозчик Юга России, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот "Азимута" состоит из самолетов улучшенной модификации SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета. Сейчас в парке компании 11 самолетов Sukhoi Superjet 100, к 2022 году планируется расширение парка до 16 судов.