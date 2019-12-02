Гонконг впервые за 15 лет может столкнуться с бюджетным дефицитом

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 2 декабря. /ТАСС/. Гонконг на фоне ухудшения экономической ситуации из-за массовых протестов в текущем финансовом году может столкнуться с дефицитом бюджета. Об этом сообщил секретарь по финансовым вопросам (министр финансов) местной администрации Пол Чан в понедельник.

"Это произойдет впервые за 15 лет", - уточнил он, выступая в Законодательном совете.

"Изначально мы планировали бюджет с профицитом. Однако из-за ослабления экономики упали налоговые поступления, также в середине года мы приняли ряд стимулирующих мер, поэтому в конце финансового года (заканчивается 31 марта 2020 года - прим. ТАСС) правительство может оказаться у красной черты", - сказал он. В то же время министр добавил, что основа экономики Гонконга в целом остается весьма крепкой.

В последний раз этот специальный административный район фиксировал дефицит бюджета в 2003 году, когда здесь свирепствовала эпидемия атипичной пневмонии.

Согласно последнему правительственному прогнозу, опубликованному в середине ноября, Гонконг по итогам текущего года впервые за последние 10 лет ждет сокращение ВВП на уровне 1,3%.

В начале лета здесь вспыхнули массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжают антиправительственные выступления. Беспорядки нанесли серьезный удар по туризму, торговле, транспортному сектору экономики Гонконга.