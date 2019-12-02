"Ъ": верфь "Звезда" будет строить газовозы в сотрудничестве с Южной Кореей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Дальневосточная верфь "Звезда", которая получила заказ на строительство пяти газовозов типа Arc7 для "Новатэка" под проект "Ямал СПГ", подписала контракт с южнокорейской верфью Samsung Heavy Industries. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные портала TradeWinds.

По условиям контракта, южнокорейская верфь поставит комплектующие для этих газовозов. Сумма сделки - порядка $1,5 млрд - составляет 75% от суммы контракта "Звезды" с заказчиком судов. Российская верфь должна сдать суда "Новатэку" в 2022 году. Samsung также помогает "Звезде" проектировать эти суда.

Южная Корея - мировой судостроительный лидер, а Samsung Heavy Industries - одна из ведущих мировых компаний в области строительства любых гражданских морских судов. В то же время верфь "Звезда" только создается, а у российских верфей нет опыта строительства газовозов.

Российское судостроение долгое время не развивалось, в том числе по причине дороговизны строительства по сравнению с Южной Кореей. Сейчас власти РФ пообещали "Звезде" компенсировать разницу в стоимости строительства (в пределах 20%). На это в 2020-2022 годах планируется выделить более 20 млрд рублей. Но соответствующее постановление правительства, как пишет "Коммерсантъ", еще не принято.

"Звезда" должна будет не просто достроить суда из комплектующих и частей корпуса, полученных в Корее. Нужно будет обеспечить технологически сложные процедуры, пишет "Коммерсантъ". Эксперты, опрошенные изданием, говорят о логичности и оправданности такой кооперационной схемы - с учетом того, что газовозы - сложные в исполнении суда, а у России нет опыта работы над ними.